Spectacle-bénéfice au profit de la Maison des jeunes Entre-Deux de Témiscouata-sur-le-Lac

Un spectacle-bénéfice avec le groupe musical Knobless au profit de l’élaboration d’une Maison des jeunes à Témiscouata-sur-le-Lac, dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, se déroulera le 2 novembre à 19h30 à la salle Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac.

«Je suis un résident du quartier Notre-Dame-du-Lac et je me suis aperçu, avec mes enfants, qu’ils n’ont pas de place pour être ensemble, communiquer et se rassembler, comme nous quand on était jeunes. Je suis musicien alors j’ai décidé d’y aller avec mes compétences et de faire un spectacle-bénéfice», explique Jimmy Dunphy, bassiste du groupe Knobless. Il sera sur la scène avec Louis Dion à la guitare et André alias Allen Poe Jalbert à la batterie.

Ils interprèteront notamment des succès variés de groupes comme les Beatles, les Turtles, Kansas, et des Dropkick Murphys. M. Dunphy qualifie leur répertoire de «punk rétro». La première partie du spectacle sera assurée par le groupe LA. Frock de Rivière-du-Loup composé de Laflèche Doiron, Luc Lapointe, Denis Côté, Dean Dunphy et Marc Sirois.

Le spectacle se veut également un party d’Halloween, lors duquel les spectateurs sont invités à se déguiser. Des prix de présence et pour le plus beau costume seront remis.

Plusieurs bénévoles se sont joints à l’organisation de ce spectacle. Des combats médiévaux seront aussi organisés par des participants d’évènements Grandeur nature.

«J’aimerais attirer le plus de monde possible qui veulent aider la jeunesse. Je fais appel à la bonté de cœur du monde du Témiscouata pour avoir une Maison des jeunes avec des intervenants qui auront des moyens pour s’occuper des jeunes», complète M. Dunphy.

Le groupe musical Knobless travaille en partenariat avec le Club Richelieu pour l’organisation de cet évènement de financement au profit de la Maison des jeunes Entre-Deux de Témiscouata-sur-le-Lac pour la mise en place du service dans le quartier Notre-Dame-du-Lac.