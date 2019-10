Un court métrage de Benoit Ouellet primé à Amsterdam

Le court métrage du cinéaste de Rivière-du-Loup Benoit Ouellet, intitulé «L’amour» a remporté le prix du meilleur court métrage au Festival de film indépendant d’Amsterdam qui se déroulait du 8 au 12 octobre.

Ce qui se voulait un petit projet pour le plaisir a pris de plus grandes proportions au cours des derniers jours pour Benoit Ouellet. «L’idée de base venait d’une participation à une soirée Kino, sous le thème de l’amour. J’ai travaillé avec des professionnels du milieu qui se sont établis à Rivière-du-Loup. Le tournage a pris une journée, et en trois jours le film était terminé», raconte le cinéaste.

La distribution du court métrage est formée de Sébastien Ouellet, Karine Vincent, Elie More et Vincent Soucy, tous des résidents de la région du KRTB qui comptaient peu d’expérience en tant qu’acteurs.

Benoit Ouellet a tenté sa chance en envoyant son court métrage dans quelques festivals de film indépendants et il croit avoir trouvé la niche gagnante pour soumettre ses productions. «C’est vraiment une belle surprise. Je ne pensais pas que c’était un film à prix. Je l’ai soumis en me disant que c’était un court métrage de cinq minutes qui s’insère bien dans une programmation (…) Ça me permet de bâtir mon dossier en vue des demandes de subvention. C’est une belle reconnaissance et ça m’encourage à me remettre la main à la création», complète le Louperivois.

Son dernier projet créatif, le film «Parenthèses» l’avant mené jusqu’à Cannes dans le cadre du programme Talent tout court de Téléfilm Canada. Benoit Ouellet entame sa sixième année en tant qu’enseignant à l’École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup.

Son court métrage «L’amour» a aussi participé à des festivals de films indépendants à Toronto et à Boston. Son prix au festival d’Amsterdam lui a permis d’obtenir huit autres entrées à des évènements semblables avec son film.