Émie R Roussel en spectacle au BeauLieu culturel du Témiscouata

L’École de musique du Témiscouata recevra la pianiste Émie R Roussel le 23 novembre au BeauLieu culturel du Témiscouata pour son premier spectacle solo. L’évènement débutera à 18 h par une conférence et une classe de maitre, suivies du concert à 19h30.

Émie R Roussel a débuté l’apprentissage du piano classique à cinq ans. En 2008, elle a fait son entrée à l’Université de Montréal en interprétation piano jazz et y a complété son baccalauréat en mai 2011.

Depuis la fin de ses études, elle est enseignante et accompagnatrice au programme jazz-pop du Cégep de Rimouski. En juin 2015, elle a remporté le Prix du CALQ -Créatrice de l'année du Bas-St-Laurent. Du côté de la scène pop, elle a accompagné des artistes tels que Bruno Pelletier, Marco Calliari, Patrice Michaud et Carolanne D'Astous Paquet.

Après avoir produit quatre albums en trio depuis 2010 et avoir joué sur les scènes de 11 pays de quatre continents, Emie R Roussel s’amène avec un tout nouveau projet, mais cette fois-ci en solo. Présentant des compositions originales, son album «Seule ensemble¢ est né de l’envie d’explorer davantage les possibilités sonores qu’offre l’utilisation du piano et qui vont bien au-delà des notes jouées. Les sonorités acoustiques et électriques se côtoient afin de rendre un vaste ensemble de textures, d’effets, de rythmes et d'images sonores. Il est possible de réserver des places en communiquant avec l’École de musique du Témiscouata au 418-854-2116 poste 217.