Activités à venir à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles invite les citoyens à visiter votre bibliothèque Anne-Marie-D’Amours pour profiter des différentes animations offertes cet automne. Plus de 100 personnes ont participé à l’évènement portes ouvertes afin de découvrir le nouvel aménagement du coin jeunesse et la nouvelle classification des livres.

Elles ont également pu profiter de visites guidées, de kiosques proposant une incursion dans le monde de l’astronomie, du bois tourné et des dinosaures, sans parler de la présence de participants au club de lecture et aux séances de tricot-jasette.

Le 18 octobre à 18h30 se déroulera la conférence «Aux origines de l’Halloween : repos dans la pénombre» avec l’anthropologue Isabelle Matte.

À partir des albums de photos et des dossiers conservés dans sa famille, ainsi que des données recueillies auprès de plusieurs informateurs, le conférencier Jocelyn Lindsay, présentera l’historique du bateau Ellen and Mary, de sa construction en 1912 jusqu’en l’an 1942. Il insistera sur la dangerosité du milieu, le naufrage, les activités liées au sauvetage de la cargaison et aux tentatives de renflouement du navire. Les causes du naufrage sont analysées. Cette activité se déroulera le 31 octobre à 19 h.

L’heure du conte spécial Halloween se déroulera le 1er novembre dès 18 h 30. Les jeunes participants, déguisés ou non, profiteront de l’animation aux saveurs de cette fête populaire, présentée gratuitement en collaboration avec le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent.

Un sondage permettait également aux usagers présents de répondre à certaines questions en lien avec le service de la bibliothèque. Ce sondage, en ligne sur le site Internet de la Ville, dans la section réservée à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours (section Services municipaux, Sports et Loisirs), peut être rempli jusqu’au 31 octobre et permettra possiblement le développement de nouvelles animations à la demande des usagers qui y répondent. Pour de l’information sur les services et les animations de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours, composez le 418 851-2374.