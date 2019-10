Rivière-du-Loup en spectacles : un budget équilibré pour une sixième année

Le 30 septembre se tenait l’assemblée générale annuelle de la corporation Rivière-du-Loup en spectacles. Selon les états financiers vérifiés par la firme Mallette, la saison 2018-2019 a généré des revenus de 1 515 473 $ et des dépenses d’exploitation avant amortissements de 1 454 705 $ laissant ainsi un peu plus de 60 000 $ dans les coffres.

De ce chiffre, 18 % des revenus sont constitués de subventions diverses allouées à la diffusion et à la rénovation du Centre Culturel Berger.

Le nouveau directeur général, Frédéric Roussel accompagné du secrétaire-trésorier Jacques Moreau ont présenté le rapport annuel, incluant le rapport financier de la dernière année, en l’absence du président.

L’année 2018-2019 a été marquée par le passage de grands noms de la chanson dont Jean-Pierre Ferland, Zachary Richard et Michel Fugain ainsi que par la visite d’humoristes de renom tels que Boucar Diouf, Jérémy Demay, Louis-José Houde ou encore PA Méthot, qui ont offert des prestations devant plus de 950 personnes sur une capacité de 992. En tout, ce sont 82 spectacles professionnels dans toutes les disciplines des arts de la scène qui ont été présentés, de la danse au théâtre, en passant par la musique classique, le cirque et les variétés.

Afin de mettre à jour les équipements techniques et d’enclencher la dernière étape dans la mise à niveau de la salle Alphonse-Desjardins, plus de 300 000 $ ont été investis par l’entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, en collaboration avec le Cégep et la Ville de Rivière-du-Loup. Cette somme a notamment servi à améliorer la sécurité des techniciens au travail ainsi qu’à bonifier l’expérience des artistes qui visitent les lieux par la mise à jour des loges.

Christian Pomerleau demeurera à la présidence de la Corporation pour une 3e année consécutive. Le secrétariat et la trésorerie, qui constitue un seul poste, est occupé par Jacques Moreau. La vice-présidence sera déterminée à la prochaine rencontre du conseil d’administration. Les administrateurs qui demeurent en place sont : Valérie Lavoie, Caroline Mailloux, Karine Bernier, François Levesque, Mario Landry et Raymond April.

Parmi les bons coups de l’année, on note l’intégration d’une nouvelle billetterie en ligne et l’achat de lecteurs optiques à la fine pointe de la technologie. Par ailleurs, l’embauche d’une nouvelle ressource en communication et marketing ainsi que le départ de Pierre Lévesque, à la direction générale, en poste depuis plus de 10 ans, ont aussi marqué l’année.

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles a tenu à souligner l’intronisation de nouveaux artistes sur le mur des célébrités de l’Espace des Grands Rendez-vous Berger. Cette année, ce sont, Jean-Pierre Ferland et Zachary Richard qui, grâce à leur carrière respective dans la chanson, s’y sont taillé une place de choix. Fred Pellerin aussi été intronisé malgré son jeune âge, pour l’ensemble de son œuvre et son rayonnement autant au Québec qu’ailleurs dans le monde.