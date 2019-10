Exposition de Michel Asselin à Rivière-du-Loup

Michel Asselin invite la population à découvrir sa nouvelle production artistique du 10 octobre au 10 novembre au Café l’Innocent de Rivière-du-Loup, situé au 460, rue Lafontaine.

Depuis sa dernière exposition «Louperivoiseries» en 2018, il continue d’explorer le métissage entre la photographie et la peinture. Il en résulte une ambigüité qui interroge la réalisation et le concept même de la figuration et l’abstraction dans la représentation du paysage.

L’artiste a grandi à Québec, ville où il a complété une formation universitaire en arts visuels. Il a enseigné au Cégep de Rivière-du-Loup au département des arts pendant plus de 30 ans. Maintenant retraité, il s’implique dans le milieu culturel par ses associations avec le Musée du Bas-Saint-Laurent, la municipalité et le regroupement d’artistes Voir à l’Est – art contemporain.