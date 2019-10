Les élèves de la Drumline Roy-Joly à la rencontre du Rouge et Or

Le 6 octobre, une quarantaine d’élèves de l’école Roy-Joly ont eu l’opportunité d’entendre et de se perfectionner avec la «drumline» du Rouge et Or à l’Université Laval grâce un prix de la Fondation Desjardins.

Lors de l’avant-match de football universitaire, les enfants ont pu voir comment ces musiciens mettent de l’ambiance durant le tailgate. Les élèves, grandement impressionnés par leur prestation, ont pu travailler avec des spécialistes du Rouge et Or afin de parfaire l’apprentissage de leur instrument. Leur journée a été parsemée de bonus imprévus puisqu’ils ont eu la chance d’assister à une partie de la répétition de l’Ensemble vent et percussion de Québec dirigé par René Joly.

En préparation pour son prochain concert, cet ensemble composé de musiciens professionnels a accueilli les élèves dans la salle Henri-Gagnon de la Faculté de musique de l’Université Laval. De plus, Jean-David Vien, le directeur musical de l’ensemble de percussions du Rouge et Or, a invité les élèves à faire une performance éclair avec eux. Cette expérience restera sans aucun doute gravée dans leur mémoire. Les élèves sont impatients de démontrer leurs nouvelles connaissances au public.

Il sera possible de les entendre durant les matchs locaux de football des Guerriers lors les 20 et 26 octobre à 10h. Le 26 octobre, il y a une collaboration spéciale avec l’harmonie de l’École La Croisée.

La drumline est un ensemble de percussions fréquemment utilisé au football pour assurer l’animation musicale des matchs et encourager l’équipe. Faisant partie de la Voie musicale de l’école Roy-Joly, la drumline a été créée en septembre 2018. Le programme vise à développer l’engagement scolaire et les saines habitudes de vie en combinant la musique aux exercices physiques. Devant sa popularité grandissante, le programme compte près d’une quarantaine d’élèves dans deux ensembles musicaux.