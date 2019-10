C’est sous le thème «Au pays des marionnettes» que la bibliothèque municipale et la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! ont souligné les journées de la culture le vendredi 27 septembre dernier.

Lors de cette soirée, on a procédé au dévoilement de cinq grandes marionnettes (grandeur un mètre chacune) qui ont été créées par quatorze jeunes âgés de 7 à 11 ans qui ont participé au camp de jour cet été. C’est à partir du livre d’histoire «La Princesse Finemouche» que les jeunes ont pu développer leurs créativités artistiques pendant les sept semaines.

Ce projet pilote a été inséré dans la programmation de l’été dernier dans le but de sensibiliser et favoriser à l’accès aux arts et à la culture. Le tout a été supervisé par Catherine Soucy, artiste du milieu et Sara Chouinard, animatrice au camp de jour.

On aimerait remercier la MRC de Témiscouata et le ministère de la Culture et des communications (MCC) et la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! pour leurs contributions financières et le Cercle de Fermières pour les dons de matériels. La bibliothèque municipale est très heureuse d’avoir permis la réalisation de ce projet qui a démontré un sentiment d’appartenance envers la clientèle jeunesse.