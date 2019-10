Un nouveau répertoire d’auteurs du Bas-Saint-Laurent

La bibliothèque Françoise-Bédard convie les lecteurs à la découverte de plumes d’ici, à travers le tout nouveau site web qu’elle vient de lancer, le nosauteurs.villerdl.ca. Il répertorie plus d’une quarantaine d’auteurs du grand KRTB et donne accès en un seul et même endroit à leur biographie et leurs œuvres.

Ce projet a vu le jour à la suite d’une demande du milieu littéraire louperivois, qui souhaitait une mise en valeur des auteurs de la région. L’idée avait trouvé sa niche à la bibliothèque, alors que l’un des rôles des bibliothèques publiques du Québec est justement de mettre en valeur les ressources documentaires et culturelles, et ce, au bénéfice des créateurs d’ici et d’ailleurs.

Regroupant tous les natifs du KRTB ou qui y ont vécu une partie significative de leur vie, le nouveau site est unique en son genre. Lors du lancement ces derniers jours, l’invité d’honneur et auteur louperivois Nicolas Dickner soulignait justement que «bien des listes d’auteurs existent déjà sur le web. Par contre, un site qui regroupe les auteurs d’une région donnée, c’est une première! Même la recherche dans un catalogue de bibliothèque ne permet pas d’obtenir un recoupement géographique.»

Une recherche exhaustive a permis l’établissement de la liste des auteurs pour la mise en ligne, mais il demeure possible que des publications moins connues ou plus anciennes n’aient pu être retracées. Si vous êtes de la région, avez publié à titre d’auteur principal des livres et que vous croyez pouvoir faire partie du site, vous êtes invités à consulter la section «À propos» de ce dernier pour écrire à l’équipe de la bibliothèque. Pour plus d’information, contactez la bibliothèque au 418 862-4252.