Valérie Thériault-Deschênes en lice pour un prix au concours de photo Focus

La photographe et résidente de Rivière-du-Loup Valérie Thériault-Deschênes a été nommée finaliste au concours de photo Focus, organisé par le Musée national de la photo de Drummondville, dans la catégorie Relève.

Les trois photos qu’elle a soumises ont été prises lors d’un voyage à Pointe-Pelée, en Ontario, en mai dernier. «C’était une visite guidée avec Serge Beaudet et cet endroit est connu pour être un lieu de migration pour les oiseaux. Ils ne se sauvent pas parce qu’ils s’y reposent», explique la photographe.

Cette dernière a décidé d’envoyer sa candidature au concours après avoir été encouragée par les membres du Club de photo Kamloup, dont elle fait partie. «Ça fait plusieurs années que je fais de la photo, et c’est devenu une passion pour moi, comme l’écriture. Depuis deux ans je suis devenue plus perfectionniste et je me suis acheté un appareil réflex l’an dernier. J’ai vu une progression et je me fais donner des conseils par d’autres photographes du club», ajoute Valérie Thériault-Deschênes. Le Gala des prix Focus se déroulera le 26 octobre prochain à Drummondville.