Un 2e Marathon de la création réussi à Trois-Pistoles

La compagnie Mars elle danse parrainée par les Amis de l’art de la Maison du notaire de Trois-Pistoles ont présenté le 2e Marathon de la création du 11 au 13 septembre.

Les artistes Aimée Lévesque (poésie), Camille Deslauriers (nouvelle littéraire), Emmanuel Guy (sculpture), Marilie Bilodeau (chanson) et Wina Forget (théâtre) ont profité d’une résidence de création de deux jours dans les lieux partenaires-diffuseurs suivants : la Forge à Bérubé, le quai de Trois-Pistoles (sous le gazebo), la fenêtre du 2e étage de la Cantine D’Amours, le Beaulieu Commun et la Maison du Notaire. Ces lieux ont été attribués aux artistes par tirage au sort à leur arrivée le 11 septembre lors d’un 5 à 7 d’ouverture au restaurant Le Grenier.

Le 13 septembre en soirée, le public a eu la chance de découvrir les cinq œuvres ou performances des artistes. Sous forme de convoi piétonnier, un premier départ s’est fait à 18 h et le deuxième à 20 h.

Cette année, le Marathon proposait une nouveauté en offrant les terrasses du restaurant le Grenier à des artistes visuels de renom : Geneviève Rioux, Charles-Étienne Monat, Valérie Simone Lavoie et Lise Bélanger.

Plus d’une centaine de personnes ont participé à cette deuxième édition. Les œuvres et performances, par leurs diversités et leurs qualités artistiques, ont su plaire à un public de tous les âges. C’en est suivi une soirée de danse endiablée avec le DJ Jérôme Forget aux couleurs de la compagnie initiatrice de ce projet, Mars elle danse.

Le comité organisateur se plonge déjà dans la 3e présentation de l’évènement. La compagnie sera en résidence à la salle Jean-Pierre Gagnon de l’école secondaire de Trois- Pistoles du 23 au 27 septembre. Des activités de médiation culturelle sont prévues avec les élèves de l’école : répétitions publiques et échanges avec ces derniers sur la danse contemporaine et intégration des nouvelles technologies à l’art et à la vie quotidienne. Mars elle danse y termine sa dernière création «Belles Bêtes» qui sera présentée du 14 au 17 novembre prochain à Tangente, Montréal.