Un spectacle-bénéfice pour la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, conjointement avec la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, a annoncé le 24 septembre le grand retour du spectacle-bénéfice Desjardins le 1er décembre prochain au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Depuis plusieurs mois déjà, l’idée a fait son chemin dans l’esprit de l’organisatrice de cet évènement, Yvette Dumont, directrice de développement de marché à la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. La grande campagne de financement de 3,8 M$ lancée pour la construction d’un centre de jour à la Maison Desjardins était la parfaite cause pour annoncer le retour du spectacle-bénéfice. Les profits de l’évènement seront entièrement remis à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

De 2002 à 2006, cinq spectacles avaient été conçus par la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup et avaient permis d’amasser un total de 72 000$ pour divers organismes du milieu.

Un comité de femmes d’affaires de la région a été mis sur pied afin d’épauler Mme Dumont dans l’organisation de cet évènement, qui est de retour après une pause de 13 années. Leur objectif est d’amasser un montant de 35 000$ grâce à ce spectacle, mais elles souhaitent que cette somme soit plus importante. «Les participants sont déjà recrutés, et environ 80% du spectacle est orchestré jusqu’à maintenant. Le KRTB sera bien représenté (…) On garde la surprise concernant nos invités, mais ce sera un spectacle très coloré», explique Yvette Dumont.

Deux représentations se dérouleront dans la journée du 1er décembre, soit à 13h30 pour toute la famille, et à 19h destiné à la clientèle adulte. Les spectateurs auront droit à des prestations en chanson, en humour, en danse et en musique.

«Tous les gens qui collaborent à l’organisation du spectacle de cet année ont déjà été sur scène lors des précédentes présentations. L’annonce du retour de cet évènement a créé un engouement incroyable», ajoute Renée Giard, présidente de la Fondation.

Le spectacle nécessite également l’implication d’une trentaine de bénévoles pour assurer l’aspect logistique et technique des deux représentations du 1er décembre.

Les billets sont en vente au cout de 35$ pour les adultes et de 15$ pour les moins de 18 ans à la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, à l’Hôtel Levesque, l’un des partenaires de ce spectacle et à la Librairie J.A. Boucher.