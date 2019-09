Le film «Antigone» de Sophie Deraspe choisi pour la course aux Oscars

Le long métrage «Antigone» de la réalisatrice louperivoise Sophie Deraspe a été sélectionné pour représenter le Canada dans la course à l'Oscar du Meilleur film international ce 20 septembre. Cette annonce survient quelques jours à peine après que ce même film a remporté le prix du meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto.

La 92e cérémonie des Oscars se déroulera le 9 février 2020. «La priorité pour nous aujourd’hui est de célébrer et d’encourager l’équipe d’Antigone qui se lance dans la trépidante course à l’Oscar du Meilleur film international. C’est une occasion unique de faire rayonner le talent canadien à l’international et nous sommes heureux d’être leur partenaire de première ligne pour les soutenir dans cette grande aventure», a commenté la directrice générale de Téléfilm Canada, Christa Dickenson.

Cette annonce survient quelques jours à peine après que ce même film ait remporté le prix du meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto. «Amener Antigone dans la course aux Oscars est non seulement un honneur immense mais j’en fais aussi un devoir d’empathie, d’art et d’intégrité, des valeurs que notre cinéma sait si bien porter», a déclaré Sophie Deraspe, scénariste et réalisatrice, lors de la conférence de presse tenue à Montréal.

«Antigone» a été présenté en première mondiale au 44e Festival international du film de Toronto. L'oeuvre est écrite et réalisée par Sophie Deraspe, qui en a aussi assuré la direction photographique. Ce film raconte l'histoire d'Antigone, une jeune immigrante arrivée au Québec après une tragédie survenue dans son pays d'origine. Elle essaie d'aider son frère à s'évader de prison, quitte à mettre en danger son propre futur afin de sauver sa famille. La jeune femme au parcours prometteur s'oppose aux lois des hommes et demeure fidèle à son propre sens de la justice et de la solidarité. Il s’agit d’une adaptation de la tragédie grecque de Sophocle à la réalité de l’immigration montréalaise actuelle.

Jusqu'à maintenant, 61 pays ont soumis leur candidature dans la catégorie Meilleur film international de la cérémonie des Oscars, selon Téléfilm Canada. Dans l'histoire des Oscars, huit films canadiens sont parvenus franchir l'étape de la sélection officielle dans la catégorie Meilleur film international (auparavant Meilleur film en langue étrangère). Il s'agit de «Rebelle» de Kim Nguyen en 2013, «Monsieur Lazhar» de Philippe Falardeau et «In Darkness» d'Agnieszka Holland en 2012, «Incendies» de Denis Villeneuve en 2011, «Water» de Deepa Mehta en 2007 et trois films de Denys Arcand, soit «Le Déclin de l'empire américain» en 1987, «Jésus de Montréal» en 1990 et «Les Invasions barbares» en 2004. Ce dernier est le seul à avoir remporté la convoitée statuette.

La liste des 10 films choisis parmi la vaste sélection internationale sera dévoilée le 16 décembre, et les cinq films officiellement mis en nomination seront annoncés le 13 janvier 2020.

«Antigone» de Sophie Deraspe prendra l'affiche en novembre au Québec.

