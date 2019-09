Ingrid St-Pierre en nomination à l'ADISQ

L'auteure-compositrice-interprète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Ingrid St-Pierre, est en nomination au Gala de l'ADISQ dans la catégorie Album de l'année - Adulte contemporain pour son nouvel opus lancé en janvier dernier, «Petite plage».

Dans cette même catégorie figurent les artistes Robert Charlebois et son album «Et voilà», Ginette Reno et son opus «À jamais», Michel Rivard et sa dernière création «L'origine de mes espèces» et Lou-Adriane Cassidy avec son album «C'est la fin du monde à tous les jours».

À noter qu'Ingrid St-Pierre a remporté en 2016 son premier Félix en carrière dans la catégorie Meilleur album adulte contemporain au Premier Gala de l'ADISQ pour son album «Tokyo». En 2012, elle a obtenu une toute première nomination à l'ADISQ, en tant que révélation de l'année, après avoir lancé son album «Ma petite mam'zelle de chemin». Le prix avait été remporté par Lisa Leblanc. La Témilacoise sera d'ailleurs en spectacle au Centre culturel Georges-Deschênes le 25 octobre.

À noter que Les Louanges (La nuit est une panthère) et Alexandra Stéliski (INSCAPE) se sont particulièrement démarqués parmi les artistes nommés pour une toute première fois à l'ADISQ, récoltant chacun six mentions, dont auteur ou compositeur de l'année et révélation de l'année.

Les gagnants seront dévoilés le dimanche 27 octobre lors du 14e Gala de l'ADISQ, animé par Louis-José Houde.