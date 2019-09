Une programmation remplie à la bibliothèque Au fil des pages de Témiscouata-sur-le-Lac

La bibliothèque Au fil des pages propose une programmation d’activités gratuites et variées cet automne. Petits et grands seront comblés avec des rencontres d’auteurs, des ateliers et des heures du conte. Le partage des savoirs, l’éveil à la lecture et à l’écriture font parties de la mission première de la bibliothèque.

Le jeudi 19 septembre, Catherine Fortin-Dubé, technicienne en diététique et propriétaire du restaurant La Bette à Cath offrira un atelier sur la lecture des étiquettes nutritionnelles et sur l’alimentation végane. Une collection de livres traitant de l’alimentation sera d’ailleurs disponible pour l’occasion à la bibliothèque cet automne.

Le 27 octobre, à 13 h 30, la bibliothèque accueillera pour un atelier d’écriture, David Goudreault. Romancier, poète, dramaturge et slameur il propose une conférence participative visant à favoriser la résilience et la persévérance chez les jeunes. Les places sont limitées, il faut s’inscrire auprès des 4 scènes.

Katia Gagnon, journaliste d’enquête à La Presse et romancière, sera de passage à la bibliothèque, le vendredi 7 novembre à 19 h, pour présenter son dernier roman «Le Rang de la Croix». La soirée sera animée par Sébastien Ouellet et le public pourra échanger avec l’auteure. La trame narrative de son troisième roman se déroulant au Témiscouata, cette rencontre avec Katia Gagnon sera certainement riche en discussions avec les lecteurs.

Les heures du conte auront maintenant lieu tous les mois. Le prochaine activité est le dimanche 22 septembre à compter de 10 h. Le livre qui sera lu est « Gros ours grincheux» et les enfants peuvent venir en pyjama. Les après-midis de scrabble sont aussi de retour les mercredis après l’Action de grâce.