Le BeauLieu culturel du Témiscouata dévoile sa programmation pour l’automne

Le BeauLieu culturel du Témiscouata (BLCT) a dévoilé sa programmation de l’automne 2019. En plus des artistes présentés par Les 4 scènes, les spectateurs de la région pourront profiter d’une programmation variée tout au long de la saison.

Le BLCT s’est associé avec Place aux jeunes du Témiscouata pour proposer différentes «Soirées pub» à 19 h 30 avec plusieurs concepts. Notamment, la soirée «Pub ludique» le 17 octobre où un animateur proposera une sélection de jeux de société à découvrir en famille ou entre amis. Les artistes amateurs et professionnels de la région sont invités à s’inscrire aux nouvelles soirées «Pub micro-ouvert» en présentant un bref numéro sur scène d’environ cinq minutes. La formule populaire du «Pub Quiz» du Témiscouata sera de retour le 12 décembre.

La série de projection de courts métrages «À première vue» revient cette année en collaboration avec le Festival international du court métrage Regard. Pour les 16 ans et plus, il y aura une projection le 15 novembre à 20 h présentant les coups de cœur de l’édition 2019 du festival. Pour les 8 ans et plus, l’équipe du festival a concocté une programmation de films pour la famille qui sera présentée le 5 octobre à 13 h 30.

Le diffuseur régional Les 4 scènes propose deux spectacles au BeauLieu culturel du Témiscouata : la conteuse Renée Robitaille le 13 octobre à 10 h 30 et le romancier, poète, chroniqueur et travailleur social, David Goudreault le 27 octobre à 20 h.

Les conférences Jeannine rencontre sont également de retour. Les invités de l’automne sont Samuel Moreau le 18 octobre à 17 h, qui viendra parler de ses nombreuses implications culturelles au Témiscouata, ainsi que la première femme médecin du Témiscouata, Linda Landry, le 22 novembre à 17 h.

Pour connaitre l’ensemble de la programmation, rendez-vous au www.blct.ca. Le BeauLieu culturel du Témiscouata héberge la bibliothèque Au Fil des pages, le Musée du Témiscouata, l’École de musique du Témiscouata et un espace café terrasse ouvert lors des évènements. Une salle de spectacle multifonctionnelle permet d’accueillir des spectacles professionnels, dont ceux de la programmation offerte par Les 4 scènes.