Une exposition et une Nuit de la poésie pour les 50 ans du Cégep

Le Musée du Bas-Saint-Laurent s’associe aux célébrations des 50 ans du Cégep de Rivière-du-Loup en présentant, dès le 19 septembre, une exposition sur l’histoire de l'établissement collégial.

Au fil des documents et des photos d’époque, l’exposition «De Foyer à flambeau : les 50 ans du Cégep de Rivière-du-Loup» retrace les efforts qui ont été investis afin de doter Rivière-du-Loup d’un Cégep qui s’est implanté comme un élément primordial au sein du tissu social de la région.

Toute la population est invitée au vernissage de cette exposition, le 19 septembre à 17 h, au Musée du Bas-Saint-Laurent. Après le vernissage, une grande Nuit de la poésie festive sera présentée gratuitement, grâce à une collaboration entre le Musée, le Cégep et l’organisme culturel Sparages.

Dans la salle de l’exposition consacrée à l’artiste Paul-Émile Borduas, les spectateurs pourront assister à la lecture de textes inspirés du thème de la révolution, un aspect phare et partagé à la fois par le Refus global de Borduas, par la création des cégeps et par la Révolution tranquille. Ce clin d’oeil à la première Nuit de la poésie de 1970, tenue au théâtre Le Gesù de Montréal, se veut une occasion de tisser des ponts entre les époques grâce à l’art littéraire et poétique.

Les gens intéressés à lire un texte sont invités à s’inscrire par courriel à [email protected] ou en communiquant par Facebook avec le Musée du Bas-Saint-Laurent. La Nuit de la poésie débutera à 20 h, l’entrée est gratuite.