Causerie avec Hugo Latulippe, Gabriela Viscarra et Michel-Ange Nicolas

Pour son prochain «Par ici les jeudis!» ce 19 septembre à 19 h, la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup convie les citoyens à la causerie «Là où l’on se rencontre». Trois Bas-Laurentiens d’adoption, Hugo Latulippe, Gabriela Viscarra et Michel-Ange Nicolas, y échangeront sur le parcours et les raisons qui les ont menés jusqu’ici.

La causerie sera l’occasion d’échanger sur les parcours qui font en sorte qu’un cinéaste, producteur et auteur québécois, une femme d’affaires d’origine équatorienne et un coordonnateur à l’animation venu d’Haïti soient devenus de fiers bas-laurentiens, une région à laquelle ils apportent leur couleur, leur savoir et leur bagage.

En tant que lieu accessible, ouvert et axé sur les services d’information, la bibliothèque Françoise-Bédard, comme beaucoup de bibliothèques publiques, est souvent l’un des premiers endroits visités par les nouveaux venus, qu’ils arrivent des autres régions du Québec ou d’un autre pays. On vient y chercher de l’information sur sa nouvelle ville, des livres pour soi et les enfants, on vient même y faire des contacts et socialiser. Il était donc tout naturel pour la bibliothèque de consacrer un «Par ici les jeudis!» à ces parcours aussi intéressants qu’inspirants.

Dans la même veine, la programmation d’automne lance d’ailleurs une invitation hebdomadaire aux nouveaux arrivants. Nommée «Bienvenue dans le Bas-du-Fleuve!», l’activité sera une occasion d’échanges interculturels, de rencontres et d’enracinement dans sa nouvelle région.

Pour tous les détails, procurez-vous la programmation complète au comptoir du prêt de la bibliothèque, visitez la page Facebook de la bibliothèque municipale Françoise-Bédard ou encore le site Web de la Ville de Rivière-du-Loup au VilleRDL.ca. Pour information ou inscription, contactez la bibliothèque au 418 862-4252.