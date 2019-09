Des valeurs sûres pour la nouvelle programmation de Rivière-du-Loup en spectacles

Rivière-du-Loup en spectacles a dévoilé le 11 septembre dernier sa programmation de spectacles pour l’année à venir. Outre des valeurs sures en chanson et en humour, le public pourra faire de nombreuses découvertes, que ce soit au Centre culturel Berger, ou encore au Cabaret des mauvaises habitudes.

Rivière-du-Loup en spectacle recevra ainsi des vedettes de la chanson telles que Claude Dubois (3 octobre), Robby Johnson (17 janvier), Marc Dupré (7 février), Marie Mai (5 mars), Alex Nevsky (14 mars), 2Frères (26 mars), Cœur de pirate (28 mars) et Francis Cabrel (12 juin).

«Quand on parle de Francis Cabrel, Simon Leblanc, Lise Dion, Roxane Bruneau, ce sont tous des spectacles qui sont complets et la programmation n’est même pas encore commencée. Je pense qu’on a des noms qui tapent dans le mille», ajoute la responsable des communications et du marketing pour Rivière-du-Loup en spectacles, Pascale St-Amand.

VOLET HUMOUR

La programmation du volet humour de Rivière-du-Loup en spectacles ne donne pas sa place, avec la présence de Lise Dion, dont les deux soirs de spectacles sont complets les 13 et 14 septembre, Simon Leblanc, qui affiche aussi complet le 14 novembre, les premiers spectacles solos et Mehdi Bousaidan (5 octobre) et de Jay Du Temple (23 novembre), le duo de Daniel Lemire et Pierre Verville (3 décembre), Mario Jean (12 décembre), François Bellefeuille (21 mars), Michel Barrette (25 avril), Philippe Laprise (7 mai) et Jean-Marc Parent (11 juin).

«On a Alain Choquette et Michel Barrette qui sont là pour une dernière fois. On pense que ça peut être bon pour les gens de Rivière-du-Loup qui les suivent depuis longtemps, et que tout à coup, dans leur tournée d’adieu, ils s’arrêtent ici», complète Mme St-Amand.

Les spectateurs amateurs d’un style d’humour un peu plus corsé ne seront pas en reste avec la venue de Mike Ward (18 septembre), de Jean-François Mercier (11 octobre), de Rosalie Vaillancourt (27 février) et des Grandes Crues (3 avril).

VARIÉTÉS

Au théâtre, on attend avec impatience la venue de la comédienne Christine Beaulieu, à l’origine de la pièce de théâtre documentaire «J’aime Hydro» le 28 septembre, de même que la présentation du Dernier Sacrement (24 octobre), avec la participation de comédiens locaux, et du classique Malade imaginaire (19 mars).

Véronic Dicaire s’arrêtera à Rivière-du-Loup deux soirs, les 16 et 17 avril, de même que Messmer, avec son spectacle en supplémentaire le 23 mai. Notons également le retour de la série des Grands Explorateurs, des Sorties familiales Desjardins, et des Soirées de découvertes humoristiques Juste pour rire.

Un partenariat a aussi été conclu entre Rivière-du-Loup en spectacles et le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles. Le spectacle «Paroles de louves», d’un collectif de conteuses sera présenté le 10 octobre au Cabaret des mauvaises habitudes. Suivra un spectacle hommage à Leonard Cohen, Songs of Mercy le 31 octobre. Mathieu Cyr y sera aussi le 9 novembre, tout comme Lou-Adriane Cassidy, le 13 décembre. «Le Cabaret d’emblée s’adresse à un public plus jeune, qui est plus ouvert à la découverte, prêt à essayer de nouvelles choses (…) Nous avons une expertise dans le milieu au niveau du conte et je voulais essayer de développer quelque chose. On a réussi à avoir un spectacle du volet le Rendez-vous s’épivarde. S’accrocher avec des choses qui existent déjà, c’est toujours bon», conclut Pascale St-Amand.

La formule Shows du Garage, debout sur la scène du Centre culturel Berger accueillera Roxane Bruneau le 21 septembre, Koriass le 4 octobre, Fouki le 25 janvier et les Cowboys Fringants le 18 avril. Tous les détails de la programmation sont disponibles au www.rdlenspectacles.com.