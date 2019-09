Un 5e Festival de la P’tite Laine de Rivière-du-Loup à ne pas manquer

Pour une cinquième année consécutive, le Festival de la P’tite laine est de retour au Bas Saint-Laurent et se tiendra les 5 et 6 octobre au centre des congrès de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup situé au 311, boul. de l’Hôtel-de-Ville Ouest.

Le Festival regroupera plus de 50 exposants (éleveurs d’animaux à fibres, commerçants, transformateurs, artistes et artisans de la fibre) du Québec et du Nouveau-Brunswick. Les passionnés de la fibre pourront aussi assister à des ateliers créatifs et des démonstrations de techniques.

Pour souligner son 5e anniversaire, le Festival accueillera, comme invités d’honneur, une vingtaine d’artistes du podcast au Québec. Ils seront présents toute la fin de semaine et auront aussi une heure exclusive à un kiosque afin d’échanger avec leurs fans. Cette année, plus de 2500 personnes sont attendues lors du Festival.