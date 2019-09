Le Trio Swing à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Les amateurs de musique festive seront ravis d’assister au spectacle offert par le Trio Swing, le samedi 21 septembre, à 19 h 30, à la Cour de circuit de L’Isle-Verte.

Le Trio Swing est un ensemble d’une composition peu commune formé de Rino Bélanger, clarinettiste, Jimmy Rouleau, guitariste et Sophie Poulin de Courval, saxophoniste. C’est entre les murs de l’École de musique de Rivière-du-Loup, où ils enseignent, que l’ensemble a vu le jour à l’automne 2009.

Formés dans des écoles renommées, ils sont des musiciens versatiles et accomplis. L’expérience acquise dans les différents groupes où chacun a œuvré apporte à ce trio une grande richesse d’interprétation et un large éventail sonore d’où émane une musique joyeuse et empreinte de passion. Le plaisir de jouer ensemble dans une formation musicale décontractée a ajouté l’étincelle nécessaire pour unifier le groupe. Le répertoire proposé est des plus festifs : le swing côtoyant la bossa.

Les billets sont en vente au Marché des Iles, au guichet de lepointdevente.com ou au 418-898-3637. Ce spectacle s’inscrit dans la programmation 2019 offerte par l’équipe de La Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte.