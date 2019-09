Propulse ta voix est de retour pour une 7e année au Camp musical Saint-Alexandre

Environ 90 candidats sont attendus le mois prochain à Saint-Alexandre-de-Kamouraska pour les auditions du concours Propulse ta voix, au Camp musical Saint-Alexandre les 26 et 27 octobre. Ils tenteront, à l’aide de leur voix et de leur talent, de faire s’illuminer les quatre gyrophares afin d’être sélectionnés dans l’une des équipes des coachs et de remporter la grande finale, le 10 novembre.

Cette année, le producteur de Propulse ta voix Éric Côté a sélectionné Mike Lee, William Deslauriers, Vanwho et Léa Jarry comme coachs qui tenteront de guider leurs 10 candidats qu'ils auront sélectionnés lors des auditions à l'aveugle vers la victoire. Pendant tout le processus, le public peut assister à ces spectacles, qui se déroulent à la salle du Haut-Pays du Camp musical.

«C’est une activité qui permet des rencontres, en plus d’avoir un côté pédagogique. Le volet qui nous intéresse le plus est le partage de la musique et des talents», explique le directeur du Camp musical Saint-Alexandre, Mathieu Rivest. Ce lieu sera l’hôte de l’évènement pendant toute la durée du concours.

Le concept est similaire à celui de La Voix, où des candidats se font entendre à l’aveugle par le public et les coachs. Ces derniers doivent toutefois allumer un gyrophare afin de faire savoir aux chanteurs qu’ils sont sélectionnés dans leur équipe. Pour Propulse ta voix, des candidats de tous les âges sont les bienvenus. La période d’inscriptions est ouverte dès maintenant.

Le grand gagnant se méritera une bourse de 1 000$ offerte par la Caisse Desjardins des Champs et des Bois, et les 2e et 3e places auront droit à des bourses de 300$ et 200$ d’Olivier Kamouraska Chrysler.

«J’ai un coup de cœur pour Propulse ta voix parce que c’est un concours qui se démarque de autres et qui est différent (…) Ça nous permet de découvrir des talents avant tout le monde, avant qu’ils ne passent à la télévision», ajoute Éric Côté.

Les 90 premières inscriptions reçues et validées passeront à l’étape des auditions à l’aveugle les 26 et 27 octobre au Camp musical Saint-Alexandre, et 40 finalistes seront choisis pour se joindre à l’aventure. Les quatre coachs offriront un spectacle le 8 novembre et les deux spectacles de quart de finale se dérouleront le 9 novembre. La demi-finale ainsi que la finale se tiendront le 10 novembre.

La fiche d’inscription et tous les renseignements sont disponibles sur le site Web www.canalartistes.com.