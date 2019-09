Production artistique participative au Manoir seigneurial Fraser

La production artistique participative «Côté jardin» aura lieu le 7 septembre à 14h au Manoir seigneurial Fraser de Rivière-du-Loup. Cette initiative cherche à provoquer l’inattendu en sortant l’œuvre des limites fixées lors de sa conception. D’heureux hasards, engendrés par la participation du public, porteront à réfléchir sur ce qui est accidentel et ce qui est intentionnel lors de la réalisation d’une œuvre.

Marie J. Roy, artiste de Voir à L’Est - art contemporain, invite la population à créer avec elle une série de sculptures florales à partir de feuilles de vinyle qui seront découpées, chauffées et pliées. Donnez une deuxième vie à des matières recyclées, tout en cultivant l’inattendu. Les participant peuvent apporter des gants résistants à la chaleur s’ils en possèdent.

Dans son travail, Marie J. Roy utilise la photographie et l’installation comme un prétexte pour rencontrer des gens et interagir avec eux. Grâce à une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, elle a présenté «Dérive» à la piscine municipale de Notre-Dame du Portage, une installation ludique et poétique inspirée par les effets du changement climatique et de ses impacts sur l'environnement. L’accès aux expositions et activités de Voir à l’Est est gratuit.