Expositions à la Maison culturelle Armand-Vaillancourt

La Maison culturelle Armand-Vaillancourt de Saint-André-de-Kamouraska et sa directrice Galia Vaillancourt, convient les visiteurs et résidents du Bas-Saint-Laurent aux expositions « Les Noces de plastique» de Mlle Lady Bag avec son amoureux imaginaire et «Le Chapeau fait la tête» de l’artiste Alexandra Duchastel.

Ces deux expositions seront en rappel du 30 aout au 15 septembre, à la suite de nombreux commentaires admiratifs sur le travail et les œuvres de l’artiste Alexandra Duchastel, également psychologue et art-thérapeute.

«Les Noces de plastique posent un regard humoristique sur la société de consommation en questionnant l’obsession de la performance, le culte de la vitesse et le mythe de la perfection amoureuse», explique l’artiste. Les œuvres sont faites de plastique recyclé, tressé, tissé, cousu et collé.

Pour «Le Chapeau fait la tête», la même démarche a été appliquée pour la création de chapeaux. La matière se transforme à l’infini, un peu comme la perception de notre identité se modèle en fonction des différents rôles que nous endossons, explique Mme Duchastel.

Les visiteurs pourront, après leur visite des salles d’expositions, assister à une conférence conviviale et intime. L’histoire de ce bâtiment patrimonial qu’est la vieille école leur sera racontée. Ils pourront aussi approfondir leurs connaissances de l’œuvre, du parcours et de l’engagement social de son mécène, le sculpteur Armand Vaillancourt.

Du 30 aout au 15 septembre, les expositions seront ouvertes au public du mercredi au dimanche de 10 h à 17h. De la mi-juin à mi septembre la Maison culturelle Armand-Vaillancourt accueille 4 à 5 artistes tout au long de l’été.