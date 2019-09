Quelques nouveautés pour la rentrée à l’école de musique du Témiscouata

L’école de musique du Témiscouata débute sa session d’automne dans la nouveauté. En plus des cours individuel offerts l’an dernier (piano, chant, guitare, basse, ukulélé et banjo), l’école offrira cette année des cours de violon et de batterie.

Les enfants de 3 à 6 ans pourront profiter de trois volets d’éveil musical ainsi qu’un volet d’initiation au piano. Les adultes pourront quant à eux s’inscrire à des cours de groupe d’ukulélé et d’initiation à la guitare classique. C’est une bonne façon de commencer l’apprentissage d’un instrument à moindre cout.

L’école de musique du Témiscouata est reconnue par le ministère de l’éducation et est partenaire des programmes externe du Conservatoire de Rimouski et de l’Université Laval, ce qui permet d’obtenir la reconnaissance des acquis.

Pour information, il est possible de contacter Annie Desrochers au 418-854-2116 poste 217 ou à [email protected] Les cours débutent le 9 septembre, mais il est possible de s’inscrire en tout temps jusqu’à épuisement des places disponibles.