Une programmation enlevante, de septembre à décembre à la bibliothèque Françoise-Bédard

Si certains quittent la route des vacances le cœur en peine, qu’ils se réjouissent! Qui dit nouvelle saison dit aussi nouvelle programmation à la bibliothèque municipale Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup.

Celle-ci a profité de l’été pour mettre la touche finale à un automne étoffé, qui offrira à la fois incontournables et nouveautés. Des lecteurs en herbe aux dévoreurs de roman-fleuve, en passant par les amateurs de conférence et les visiteurs venus faire un brin de jasette, chacun trouvera son compte dans la programmation de septembre à décembre.

Encore un pied dans l’été, septembre s’ouvre en célébrant les efforts de lecture ces deux derniers mois des jeunes Louperivois, avec une fête de clôture du Club de lecture d’été Desjardins. Celle-ci aura lieu le samedi 7 septembre, de 10 h à 12 h, à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture. De nombreux prix sont en jeu parmi les enfants présents, qui assisteront au spectacle Cruelle Cruellina et son monde magique.

Parmi les faits saillants de la programmation, mentionnons notamment une dernière sortie pour l’activité Lecture, limonade & latte le dimanche 15 septembre, à l’occasion de la Semaine de la municipalité. Petits et grands sont attendus nombreux au parc Blais de 10 h 30 à 14 h, pour un moment de détente qui a connu un franc succès cette année.

À signaler également, une causerie le 19 septembre avec Hugo Latulippe, Gabriela Viscarra et Michel-Ange Nicolas, qui échangeront sur le chemin et les raisons qui les ont tous les trois amenés dans le Bas-Saint-Laurent. Dans cette même veine, une invitation hebdomadaire est lancée aux nouveaux arrivants. Nommée Bienvenue dans le Bas-du-Fleuve!, l’activité sera une occasion d’échanges interculturels, de rencontres et d’enracinement dans sa nouvelle région. Le 27 septembre, la Bibliothèque lancera un site web dédié aux auteurs d’ici à l’occasion des Journées de la culture. Le plus célèbre des auteurs louperivois, le talentueux Nicolas Dickner, sera l’invité d’honneur de l’évènement.

Au fil des prochains mois prendront place entre autres un nouveau concours visant à fabriquer un cadeau à Monsieur Mô, un conte familial du Rendez-vous des Grandes Gueules, une grande vente de livres, l’activité Dodo en biblio pour ton toutou et un conte d’hiver au Théâtre de la Goélette, ainsi que les fameuses conférences Par ici les jeudis!, qui traiteront respectivement d’aliments fermentés avec dégustation, de comportement animal et de speed-booking.

Dès maintenant, il est possible de s’inscrire aux activités qui le nécessitent : heure du conte, ateliers sur les tablettes et téléphones intelligents, initiations à Facebook et cours d’histoire et de mythologie avec le réputé Richard Levesque. À la demande des abonnés, le cercle littéraire Lire au Loup entame par ailleurs une deuxième année d’existence et ses activités s’amorcent dès ce mardi 3 septembre, 18 h 30. La rencontre préparatoire et les rendez-vous mensuels seront de nouveau animés par Mélanie Langlais.

Pour information ou inscription, contactez la bibliothèque au 418 862-4252.