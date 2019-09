Vernissage et exposition de l’artiste Cassandre Boucher à la Maison de la culture

La Maison de la culture de Rivière-du-Loup invite la population au vernissage de l’exposition de l’artiste Cassandre Boucher, intitulée «Best Friends Forever», le mercredi 4 septembre à 17 h.

L’exposition sera ensuite présentée jusqu’au 30 octobre et pourra être visitée sur les heures d’ouverture de la Maison de la culture et lors de la présentation de spectacles. Selon l’artiste, l’exposition soulève « le passage du temps qui est transparent et diaphane. […] Reliques de famille, fragments d’archives et photos d’inconnus dépoussiérés deviennent la base d’une série portant sur la relation de force et de contrôle que l’être humain entretient avec l’animal. Jeu, distraction, meilleur ami, parfois nourriture ou encore trophée de chasse.»

Originaire de Lac-des-Aigles, au Bas-Saint-Laurent, Cassandre Boucher est une artiste de la relève en arts visuels. Elle vit et travaille actuellement à Montréal.