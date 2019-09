Cinq artistes et cinq lieux de création à Trois-Pistoles

Les 11, 12 et 13 septembre à Trois-Pistoles se tiendra la deuxième présentation du Marathon de la création. Les artistes Aimée Lévesque (poésie), Camille Deslauriers (nouvelle littéraire), Wina Forget (théâtre), Emmanuel Guy (sculpture et installation) et Marilie Bilodeau (chanson) auront la chance de participer à une résidence de création de deux jours dans la ville de Trois-Pistoles.

Elles se tiendront les 12 et 13 septembre dans les lieux partenaires-diffuseurs suivants : la Forge à Bérubé, le Beaulieu Commun, le gazebo derrière la Compagnie de navigation des Basques, la fenêtre du deuxième étage de la Cantine D’Amours et la Maison du Notaire.

La population est invitée à participer au 5 à 7 d’ouverture le mercredi 11 septembre, dans la cour de l’édifice Mars elle danse afin de rencontrer les artistes sur place d’échanger avant le début des résidences de création.

C’est à ce moment qu’aura lieu le tirage au sort qui attribuera chaque artiste à son lieu de création. Le vendredi 13 septembre en soirée, le public aura l’opportunité de découvrir les cinq œuvres et/ou performances des artistes. Sous forme de convoi piétonnier, un premier départ sera à 18 h et le deuxième à 20 h (deux présentations du même contenu chacune) : un frais de 5 $ par personne par départ sera exigé.

Dès 17h le vendredi 13 septembre, le public pourra venir dans le parc de l’église afin de déguster les produits de la Boucherie Centre-Ville, du Caveau des Trois-Pistoles et de la Distillerie St-Laurent sous l’ambiance musicale du DJ Jérôme Forget et ce, jusqu’à minuit.