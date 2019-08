Concert à la chapelle de la Pointe de Rivière-du-Loup

L'ensemble Renouveau vient faire un tour à Rivière-du-Loup pour sa tournée cette année encore, et présentera un concert intime et festif le 5 septembre à compter de 20 h à la chapelle de la Pointe. Airs classiques et populaires, paraphrases virtuoses, airs d'opéras, musiques de films et bien plus seront au rendez-vous.

Il s'agit d'un concert à contribution volontaire. Dans la dernière année, les membres de l'ensemble ont fait beaucoup de chemin, et voici où ils en sont. Cette année, Carole-Anne a terminé sa maitrise avec distinction au Conservatoire de musique de Québec, et poursuit son apprentissage dès le mois d'octobre à la Chapelle Reine-Elisabeth de Belgique à Bruxelles. Elle sort tout juste d'un été bien chargé où elle a chanté plus de quatre rôles différents à Opera Nuova Alberta ainsi qu'à Highlands Opera Studio en Ontario.

Bruce Gaulin a obtenu son prix avec distinction en 2017 du Conservatoire de musique de Québec. Depuis, il s'est perfectionné avec plusieurs maitres en plus de participer au Tremplin et au Prix d'Europe. Simon Desbiens revient tout juste d'une année d'études à la maitrise au Conservatoire d'Amsterdam. Il est actif en tant que violoncelliste dans plusieurs projets comme l'ensemble Zoroastre à Québec.

Evelyne Larochelle fait partie du Studio de chant international Vetere, parrainé par Aprile Millo. Cette année, elle a interprété le rôle de Lisa dans la production de La Sonnambula de Bellini pour la compagnie Opera Niagara. Evelyne est boursière de la Fondation pour les jeunes chanteurs lyriques canadiens de Jacqueline Desmarais.

Marjorie est maintenant diplômée du Conservatoire de musique de Montréal. Elle travaille pour Montreal Rhapsody Orchestra, avec qui elle fait des spectacles d’évènements corporatifs. ​Cet automne, elle sera violon solo dans plusieurs concerts au Capitole, à Québec ainsi qu’au Théâtre St-Denis à Montréal.

Pour plus d'informations sur l'évènement, vous pouvez contacter l'ensemble via leur page Facebook Ensemble Renouveau, ou par téléphone au 418-894-2470.