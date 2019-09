Programmation automnale des Projections Cinédit à Rivière-du-Loup

Les Projections Cinédit offrent une programmation de quatre films documentaires québécois cet automne. Ces projections auront lieu les lundis à 19h30 au Cinéma Princesse de Rivière-du-Loup, une occasion unique de voir des films documentaires d’auteurs sur grand écran, en présence des réalisateurs.

La première se déroulera le 16 septembre, lors de laquelle le film «Exarcheia, le chant des oiseaux», réalisé par Nadine Gomez sera projeté. Elle sera présente afin d'échanger avec le public avant et après la projection.

Le lundi 7 octobre sera présenté le film «Fondations» réalisé par Olivier D. Asselin. Tourné durant plusieurs années, ce documentaire retrace le combat des Forges de Montréal contre la disparition d'une partie de notre mémoire collective. Le réalisateur Olivier D. Asselin sera présent afin d'échanger avec le public avant et après la projection.

Le film «Ziva Postek, la monteuse derrière le film Shoah» réalisé par Catherine Hébert sera présenté le lundi 4 novembre. Elle sera présente afin d'échanger avec le public avant et après la projection.

Le lundi 3 décembre sera présenté le film «Le chant d’Empédocle» réalisé par Sylvain l’Ésperance et Marie-Claude Loiselle. Le co-réalisateur Sylvain l’Ésperance sera présent afin d'échanger avec le public avant et après la projection.

Au lendemain des projections à 10h30, des classes de maitre sont offertes gratuitement par l’École des métiers du cinéma et de la vidéo (ÉMCV) au Cégep de Rivière-du-Loup. Elles sont animées par Hubert Sabino enseignant à l’ÉMCV et permettront d’explorer avec les réalisateurs les techniques et histoires derrière la réalisation de ces films documentaires.

Les billets sont en vente à la porte du Cinéma Princesse le soir-même des projections.