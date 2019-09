Exposition des meilleures photos du centenaire de la Société Provancher

Le vernissage de l’exposition des photographies finalistes du concours organisé dans le cadre du centenaire de la Société Provancher se déroulera le 8 septembre à 15 h à la Maison du Notaire, située au 168, rue Notre-Dame Est, à Trois-Pistoles.

Une description des modalités du concours, des œuvres reçues et des œuvres exposées sera présentée. La Société Provancher, un organisme privé de conservation fondé en 1919, propriétaire entre autres du Parc naturel et historique de l’Ile aux Basques et des iles Razade fête son 100e anniversaire en 2019. Une trentaine d’activités sont organisées pour commémorer cet évènement exceptionnel, dont la moitié se déroule dans la région du Bas-Saint-Laurent. Sont prévus au programme l’ouverture du vernissage par le président du jury du concours et la présentation des autres activités du centenaire par le responsable des activités. Pour plus de renseignements : [email protected]