Exposition de photographies du Fief Saint-Denis

Fruit de la collaboration de deux organismes culturels régionaux, soit le Comité de la Chapelle de la grève de Saint-Denis ainsi que le Club photo Kamloup, une exposition constituée de près d’une vingtaine de photographies réalisées au cours de l’été sur le territoire de l’ancien Fief de Saint-Denis sera présentée au public lors d’un vernissage en formule 5 à 7 le vendredi 30 aout prochain à la Chapelle de Saint-Denis-sur-mer.

Ce projet fut amorcé en juin dernier, au cours d’une activité de lancement au cours de laquelle les membres du club ont eu le plaisir d’entendre M. René Gagnon, président du comité de la Chapelle, leur présenter les trois villages issus du fief de Saint-Denis : Mont-Carmel, Saint-Philippe et Saint-Denis.

Répartis sur un territoire d’environ 2 km de largeur et de plus de 16 km de profondeur le long de la route 287, ces villages présentent des caractéristiques qui leur sont propres, tant du point de vue de leurs paysages, de leur architecture que de la nature des activités humaines s’y déroulant.

Les photographes ont été invités à capter des images de ce territoire en s’inspirant des trois thèmes suivants : le paysage, le patrimoine bâti et les habitants du fief de Saint-Denis.

Le vernissage de l’exposition présentant le fruit de leur travail aura lieu le vendredi 30 aout, en formule 5 à 7 avec service de bar à la Chapelle de la Grève, 19 chemin de la Grève Ouest à Saint-Denis-sur-mer.

On pourra visiter librement l’exposition les 30 et 31 aout ainsi que le 8 septembre, toujours à la Chapelle. On s’informe auprès du club à l’adresse [email protected]