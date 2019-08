Les Flâneurs sur la route partagent leurs souvenirs de voyage

Le regroupement d’artistes Voir à l’Est – art contemporain présente pour une troisième année un projet d’exposition itinérante, les Flâneurs sur la route, sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent. Il sera inauguré le 16 aout par la tenue d’une table ronde ouverte au public entre le commissaire et les artistes entre 16h et 17h à la Goélette de Rivière-du-Loup, située au 67, rue du Rocher.

Cette activité sera suivie du vernissage de l’exposition à 17h au même endroit. Le commissaire de cette exposition itinérante, Carl Johnson, a proposé aux artistes la thématique «Souvenirs de voyage». Parmi les six artistes participants, on compte quatre membres de Voir à l’Est, soit Emmanuel Guy, Michel Lagacé, Hélène Sarrazin et Geneviève Thibault, et deux artistes invités par le commissaire, soit Eveline Boulva et Pierre Bourgault. Les œuvres des artistes seront présentées à l’intérieur et à l’extérieur du camion utilisé pour le transport de l’exposition.

L’exposition itinérante s’arrêtera ensuite au site de la grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Mont-Joli les 17 et 18 aout, au Parc Clair-Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) les 31 aout et 1er septembre et finalement, le Marché public de Rimouski dans le Parc de la Gare les 7 et 8 septembre.

Ce projet est né de la volonté des membres du regroupement d’artistes que Voir à l’Est sorte de Rivière-du-Loup et aille à la rencontre de nouveaux publics sur le territoire du Bas-Saint-Laurent.

L’organisme Voir à l’Est – art contemporain est un regroupement d’artistes qui a pour mission de produire des expositions et des évènements en arts visuels afin de stimuler la production d’oeuvres d’art et favoriser les échanges entre les artistes professionnels de la région du Bas-Saint-Laurent et de l’extérieur.