Un 8e Festival de musique traditionnelle Lejeune Archet

La Halte Lacustre du Grand lac Squatec accueillera pour la deuxième année consécutive le festival de musique traditionnelle Lejeune Archet qui fêtera du 23 au 25 aout son 8e anniversaire.

Cette année, en plus de la musique, le lac, des contes, de la danse, des kiosques de vente, d’exposition et de plusieurs spectacles d’artistes locaux et d’ailleurs, le festival Lejeune Archet, organisera des 5 à 7 musicaux avec repas savoureux regorgeant de produits locaux.

En ouverture le 23 aout, la Halte Lacustre recevra en musique les Bienveilleux qui offre un voyage musical exotique au cœur de nos racines culturelles. Le groupe est formé d’Éloi Amesse au violon et à la podorythmie, Geneviève Poulin à l’accordéon et à la flute, et de Mateo El Amoroso à la guitare, au banjo et à l'harmonica. À 20h se déroulera un conte musical avec Ariane Labonté et Pierre-Olivier Dufresne au violon, un mariage entre le slam et les fantaisies musicales. À 22h sera sur scène le duo Elzéar composé de Sabrina Berger au violon, aux pieds et à la voix et de Robin Servant à la guitare, à l'accordéon, et à la voix. À 23h30 le public est invité à apporter ses instruments, puisque la veillée ne sera pas finie.

Le samedi 24 aout, des artisans seront sur place toute la journée pour la vente, des expositions et des démonstrations. À 13h se dérouleront des ateliers créatifs de marionnettes pour enfants, puis à 15h sera présenté un spectacle de conte avec Ti-Jean du pays et son banjo enlevant accompagné de la tricoteuse de bulles géantes. Le public pourra participer à des chants à répondre vers 16h, puis ensuite aura lieu un 5 à 7 en musique avec Roseline Deslauriers, alias Mademoiselle Mandoline. À 20h, les visiteurs auront droit à la prestation de Cordaphone, qui met à l’avant-plan le dulcimer des Appalaches de ses origines à aujourd’hui. Le groupe est composé de Michel Dufour, à la voix et au violon, de Mario Paquet, à la voix et aux percussions, de Daniel Harvey à la voix et à la guitare et de Sylvain Lacroix au dulcimer. À 22h, les Bienveilleux seront de retour sur la scène avec le «câlleur» Benoit Davidson. L’évènement se terminera le dimanche 25 aout avec les ateliers créatifs de marionnettes pour enfants à 13h, suivis des chants à répondre et du spectacle du conteur Benoit Davidson. Il se décrit comme la fusion de Deschamps et de Sol, un personnage voyageant entre mots et mondes dansant dans l'infini des dires. Lejeune Archet sera clôturé par une prestation du groupe Les Bienveilleux en rappel.