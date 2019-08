Une collaboration opportune avec le Centre-Femme Catherine Leblond

Dans quelques jours des artistes de Montréal et du Bas-du-Fleuve s’allieront pour présenter l’aboutissement de leur résidence de création à La Forge à Bérubé. Le 13 aout, 19 h 30, se déploiera en primeur une mise en lecture de la pièce Sous l’eau douce d’Ariane Bourget avec musique live et chansons dans une mise en scène de Wina Forget, artiste pistoloise.

Bien que les cœurs soient alors aux réjouissances et à la célébration ; fin d’une riche résidence de création, rencontre avec le public et lancement d’une nouvelle compagnie théâtrale (le Théâtre des Petits Paradigmes Poreux), le temps sera également à la réflexion et à la discussion. En effet, la mise en lecture sera suivie d’une discussion autour de la thématique de l’œuvre soit, la résilience et la force des femmes face aux violences.

Pour ce faire, l’expertise du Centre-Femme Catherine-Leblond de Trois-Pistoles sera mise de l’avant. La discussion avec le public, coanimée par Mme Denis, directrice du Centre et Wina Forget, metteure en scène s’annonce enrichissante et nécessaire pour tous et toutes. Mme Denis présentera par la même occasion le travail et la mission du Centre-Femmes.

Sous l’eau douce sera présenté les 31 janvier et 1er février au Théâtre du Bic dans le cadre de la vitrine culturelle Vue d’Ici offerte par Les gens d’en bas. Le projet est soutenu par le Théâtre aux Écuries, les Compagnons du la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, la Ville de Trois-Pistoles et le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2019.