Les activités du mois d’aout à la Halte Lacustre de Lejeune

Développement St-Godard invite la population à venir profiter de la Halte Lacustre, située au 331, rang du Lac à Lejeune, pendant tout le mois d’aout et ce gratuitement. Cet endroit est idéal pour profiter de la nature en famille, entre amis ou pour prendre une bonne marche de santé sur le sentier pédestre agrémenté de panneaux d’interprétation et de sites aménagés.

Le jeudi 1er aout dès 18 h se déroulera une soirée de chants à répondre d’antan et d’aujourd’hui. Les portes ouvriront à 16 h pour permettre au public de se procurer de la nourriture et des breuvages. Le 2 aout dès 19 h aura lieu un récital de poésie à la Pyrole enchantée. Il sera possible d’y partager écrits, contes, chansons et poésie en compagnie de musiciens. Un atelier d’une durée de cinq heures à propos des champignons et des produits forestiers avec Jean-Daniel Pellissier est offert le 3 aout dès 10 h. Il apprendra aux participants à reconnaitre et identifier ces plantes mais aussi leurs méthodes de conservation et de consommation. L’inscription est obligatoire et un repas sera disponible sur place. À 19h seront présentés des chants en hommage à Plume Latraverse.

Le jeudi 8 aout aura lieu une soirée de jeux de société dès 18h, avec comme invité spécial Pierre Lemieux, un grand connaisseur d’échecs. Il convie la population à une simultanée où il affrontera jusqu’à cinq adversaires en même temps. Plusieurs autres jeux sont également proposés.

Le vendredi 9 aout, la Halte Lacustre accueillera Essian Savoie à 19h qui donnera un atelier de travail du cuir. Cette activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Le 10 aout à 14h aura lieu un atelier d’Acro-Yoga avec Denis Dubé. Un 5 à 7 des étoiles avec Sylvain Lacroix sur l’actualité astronomique prendra ensuite place.

Le 17 aout à 15h, Benoit Cyr offrira un atelier gratuit d’auto-défense où il sera possible d’apprendre plusieurs astuces pour se défendre en cas de problème. À 20h, la Halte Lacustre accueillera le spectacle de Jaimie Plourde de Saint-Michel-du-Squatec qui vient présenter son deuxième album, «Je reviens demain».

La programmation estivale 2019 est rendue possible grâce à la participation de la MRC de Témiscouata, le gouvernement du Canada et du Québec et la municipalité de Lejeune.