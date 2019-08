Production artistique participative de Voir à l’Est

Le grand public est invité le samedi 3 août, à 14h, pour une initiation à l'art action et une participation à la découverte de l’environnement au Manoir seigneurial Fraser de Rivière-du-Loup. C’est une occasion unique de contribuer à la création d’une œuvre artistique.

À quoi peut se résumer l'essence même du Manoir Fraser? La réponse serait-elle cachée dans les jardins du manoir? Guillaume Dufour Morin, artiste en art action, propose au public la révélation d'un secret bien gardé au cours d'un atelier artistique de confection d'huile essentielle.

Guillaume Dufour Morin est un artiste de la relève membre de Voir à l'Est art contemporain. Sa production se situe à l’intersection de l’art action et de la création littéraire conceptuelle. Ses œuvres sont principalement des performances participatives, des interventions et des actions furtives qui excèdent le cadre de l’action par l’art vidéo, l’installation, l’objet interactif, le texte, le son et les arts imprimés à titre de supports. Il a présenté des œuvres dans les festivals, des résidences d’artistes, des publications, des espaces d’exposition et des espaces publics, au Québec et à l’international notamment en Slovaquie, Serbie, Pays-Bas et en Inde.

L’accès aux expositions et activités de Voir à l'Est est gratuit.