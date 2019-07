Appel de projets pour le Marathon de la création à Trois-Pistoles

Les 11, 12 et 13 septembre à Trois-Pistoles se tiendra le 2e Marathon de la création. Cinq artistes professionnels de la région du Bas-Saint-Laurent auront droit à une résidence de création de deux jours dans la Ville de Trois-Pistoles.

Chaque lieu de création sera attribué par un tirage au sort et les artistes disposeront de 10 à 15 minutes pour présenter leur oeuvre. Les résidences se tiendront en simultané dans les lieux suivants : la Forge à Bérubé, le gazebo derrière la Compagnie de navigation des Basques (sur le bord du fleuve), la fenêtre du 2e étage de la Cantine D’Amours, le Beaulieu Commun et la Maison du Notaire. Ces résidences donneront naissance à cinq œuvres qui seront présentées au public le 13 septembre en soirée sous forme de rallye. Un premier départ se fera à 18 h et le deuxième à compter de 20 h.

Un cachet de 300 $ sera remis à chaque artiste par chèque à la fin de l’évènement. L’hébergement, au besoin, sera pris en charge par l’organisation du Marathon de la création. Les candidats doivent compter au moins deux années de pratique artistique professionnelle et habiter dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis au moins un an. Les détails des documents à joindre pour déposer sa candidature sont disponibles au www.marselledanse.com. La date limite de dépôt est le vendredi 2 aout à minuit par courriel à: [email protected] Les artistes sélectionnés seront contactés par téléphone dans la semaine du 19 aout. Le lancement de la promotion de l’évènement ainsi que le dévoilement des artistes récipiendaires se tiendront le 23 aout à Trois-Pistoles en formule 5 à 7. Pour obtenir de l’information supplémentaire, il est possible de contacter Soraïda Caron à [email protected] ou par téléphone au (581)-645-8430.