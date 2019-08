Piquenique musical avec L'Oumimag à Trois-Pistoles

Après le premier piquenique musical sous le gazebo situé dans le parc de l’église de Tris-Pistoles, «Matinée à l’anglaise», la Corporation du patrimoine et du tourisme de Trois-Pistoles présente le spectacle de L'Oumimag le 3 aout dès midi.

Composée de cinq musiciens la formation propose une musique jazz-trad, intitulée «projet jazz-trad», afin d’habiter les territoires géographiques, spirituels et imaginaires du Québec. Dans un jazz acoustique sensible à la richesse du timbre, L’Oumigmag façonne de vastes paysages sonores et des compositions-fleuves où passe la lumière d'un air traditionnel. La saison se terminera le 17 aout, avec le trio Jacques Poitras, composé d’Olivier Martin, de Bruno Toussaint et de Jacques Poitras.

Tous les spectacles sont gratuits. Le public est invité à apporter leur piquenique, une chaise et une couverture. En cas de pluie, la prestation prévue le samedi à midi sera remise au dimanche à la même heure. Si la pluie est toujours de la partie, le spectacle sera annulé. La Boucherie centre-ville sera sur place le samedi.