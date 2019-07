Lou-Adriane Cassidy en spectacle à Rivière-du-Loup

Dans le cadre des Mercredis Shows ce 31 juillet à 20h, Lou-Adriane Cassidy sera en spectacle à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup au 67, rue du Rocher avec, en première partie, Julie Aubé du groupe les Hay Babies.

Prévu en plein air au Théâtre de la Goélette, le spectacle a finalement été déplacé au Cabaret des mauvaises habitudes de la Maison de la culture en raison des risques d'orages imminents.

À cheval entre la chanson d’auteur et la lignée folk alternative actuelle, Lou-Adriane Cassidy se démarque par sa sobriété et sa justesse d’interprétation. Sa conscience aiguisée du texte et la richesse de son timbre de voix la distinguent des autres de sa génération, tout comme sa démarche, axée autant sur la composition et l’écriture que sur les collaborations. Elle avance toutefois une proposition accessible et bien de son temps. La jeune auteure-compositrice-interprète propose un spectacle intime, mais vivant, tout en nuances, en émotions et en subtilités.

Cette découverte musicale est non seulement auteure-compositrice-interprète, mais elle est aussi la choriste d’Hubert Lenoir. Sa musique se veut être de la pop des années 1970, mixée avec de la chanson française.