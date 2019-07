Un spectacle jazz et trad à l'église patrimoniale St. Bartholomew

Dans le cadre de la programmation estivale Un été à Saint-Bartho, Sparages est très fier de présenter le sextuor jazz-trad L’Oumigmag en prestation dans l’église patrimoniale anglicane St. Bartholomew, sur la rue du Domaine près du Manoir Fraser, le dimanche 4 août prochain dès 20h.

L’ensemble jazz et avant-trad l’Oumigmag, mené par le compositeur, guitariste et poète Sébastien Sauvageau, présente leur deuxième album et leur nouveau spectacle la poursuite de la quête lumineuse. Leur premier album Territoires a été chaleureusement accueilli par la critique et le public en 2017, notamment avec le prix coup de coeur du public Festi Jazz de Rimouski.

Dans un jazz acoustique sensible à la richesse du timbre, à l'improvisation de groupe et aux modes de jeux contemporains, l'Oumigmag façonne de vastes paysages sonores et des compositions-fleuves où passe la lumière d'un air traditionnel.

Les billets sont en prévente sur le site web de Sparages, www.sparages.org, ou seront disponibles à la porte. Les places dans l’église étant limitées, il est préférable de réserver des billets à l’avance!

La programmation Un été à Saint-Bartho se conclura le 15 août prochain avec le plateau double Alex Burger et Mon Doux Saigneur, une co-présentation de Sparages et du Rainbow Submarine, en collaboration avec Espace Centre-Ville. Les billets pour ce spectacle sont également en prévente sur le site de Sparages.