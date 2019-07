Dernière chance d'assister au «Last Call»

Le spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête entame sa dernière semaine de représentations à compter du mercredi 24 juillet jusqu’au dimanche 28 juillet. «C'est une aventure culturelle qui aura marqué notre région qui va se terminer», mentionne Hugues Chiasson, président du comité organisateur de l’activité depuis ses 18 ans.

Pourtant, c’est un départ historique pour la nouvelle production du spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête intitulée LAST CALL. Le public a répondu en grand nombre où 1 315 spectateurs ont assisté à la première semaine de représentations. Selon M. Chiasson, « nous avons battu l’ancien record de 25 spectateurs, ce qui est toujours agréable pour les organisateurs. L’ancien record remontait à 2014, soit l’année du Congrès mondial acadien ».

Le président précise que, normalement, la première semaine de production est toujours la moins achalandée, ce qui augure bien pour la dernière semaine de la saison. De plus, la deuxième semaine s’est terminée avec quatre salles combles sur cinq représentations pour une assistance de 1 410 spectateurs, un autre record pour une deuxième semaine de l’activité. M. Chiasson mentionne que, selon les réservations déjà entrées, on peut anticiper un nouveau record pour la saison finale de l’évènement. M. Chiasson est ravi de la qualité des performances offertes par la troupe.

Le président se réjouit aussi de la critique médiatique des différents médias qui a été dithyrambique. Du côté de la réaction des spectateurs, nous avons eu droit à des témoignages assez touchants. « Un couple de Blainville s’est déplacé pour une troisième année afin de venir voir le spectacle. Ils sont fiers de revoir les jeunes qui ont grandi et d’autant plus fiers lorsqu’ils reconnaissent certains d’entre eux à la télévision », affirme M. Chiasson. « De plus, des gens de Gatineau sont venus spécialement dans la région pour revoir le spectacle qu’ils avaient vu il y a huit ans. L’émotion était très forte pour la dame qui était touchée par la qualité du spectacle et le talent des enfants qu’elle reconnaissait malgré le fait qu’ils avaient bien grandi. »

M. Chiasson rappelle aux gens intéressés d'assister aux dernières représentations de réserver au plus vite, car tous les spectacles afficheront complet sous peu. Le spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête est présenté au théâtre du Casino Grey Rock pour une dernière semaine, du mercredi 24 juillet au dimanche 28 juillet. Pour réservation, téléphonez au 506 739-0919.