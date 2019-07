Yoan en spectacle à la Goélette de Rivière-du-Loup

L'auteur-compositeur-interprète de musique country Yoan sera en spectacle le mercredi 24 juillet à 20 h dans le cadre des Mercredis shows de la Goélette à Rivière-du-Loup, au 67, rue du Rocher.

Le grand gagnant de l'émission télévisée La Voix 2 présentera un spectacle country au ton rock and roll en formule intime. Il interprètera également des chansons de son nouvel album francophone «Depuis longtemps», et des succès de Johnny Cash, Waylon Jennings et Elvis Presley. La première partie de ce spectacle sera assurée par Yoann Guay de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Pour plus d'information : www.rdlenspectacles.com