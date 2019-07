Départ historique pour Last Call

Alors que certains événements culturels peinent à vendre leurs billets, le spectacle l'Acadie des terres et forêts fait figure d'exception. C’est un départ historique pour la nouvelle production du spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête intitulée Last Call. Le public a répondu en grand nombre où 1315 spectateurs ont assisté à la première semaine de représentation.

Selon Hugues Chiasson, président du comité de promotion du spectacle Acadie des terres et forêts, l’ancien record de 1250 spectateurs a été battu. Ce record datait de 2014, soit l'année du Congrès Mondial Acadien de 2014. Normalement, la première semaine de production est toujours la moins achalandée, ce qui augure bien pour la saison, d’après M. Chiasson. Il ajoute qu’à compter de cette semaine, les assistances grimperont à près de 1500 par semaine et davantage pour le reste de la saison.

Près de 3000 billets sont prévus d’être vendus lors des deux premières semaines seulement. « Mercredi nous avons affiché complet dès 15h avec 325 réservations. Selon nos données, nous pouvons anticiper un nouveau record pour la saison finale de l'événement. » a signifié M. Chiasson. Ce dernier est ravi de la qualité des performances de la jeune troupe et se réjouit de la critique médiatique qui fut dithyrambique.

Du côté de la réaction des spectateurs, les organisateurs et les artistes ont eu droit à des témoignages assez touchants. « Les gens sont très émotifs lorsqu' ils sortent de la salle sachant que c'est la fin de notre spectacle. Par exemple, un couple de Blainville s’est déplacé pour une troisième année consécutive afin de venir voir le spectacle. Ils sont fiers de revoir les jeunes qui ont grandi et d’autant plus fiers lorsqu’ils reconnaissent certains d’entre eux à la télévision, mais sont attristés de réaliser que leur visite à Edmundston se terminera avec notre dernière saison » a ajouté Hugues Chiasson.

Le spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête est présenté au Casino Grey Rock d'Edmundston, du mercredi au dimanche, jusqu'au 28 juillet.