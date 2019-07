Une œuvre d’art au Centre de Curling Prelco

Depuis peu, il est possible d’observer, aux abords de l’entrée du Centre de Curling Prelco, l’œuvre de l’artiste québécois Ludovic Boney. Son installation est en lien avec la subvention gouvernementale obtenue pour ce projet et la politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments des sites gouvernementaux et publics.

La sculpture, d’une hauteur de 10 pieds 4 pouces (3,150 m), entièrement réalisée en aluminium brossé puis ciré, est constituée de quatre anneaux imbriqués les uns dans les autres. L’artiste s’est inspiré des habiletés et des facultés que requiert le curling pour y représenter l’équilibre, la précision, la délicatesse du geste et la complexité.

L’œuvre offre une lecture évolutive selon la position physique qu’occupe le spectateur. L’apport non négligeable de la source lumineuse ajoute, par son jeu d’ombre et de lumière, une variable à cette lecture que l’on en fait.

Le Club de Curling de Rivière-du-Loup a obtenu en juin 2017 la confirmation (et non la subvention) qu’une somme de 1 572 250 $ lui était accordée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase 111.

De ce fait, le projet était assujetti à cette politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments des sites gouvernementaux et publics. Cette somme sera répartie sur une période de dix ans et le 1er versement ne sera versé qu’à partir de la 2e année, soit d’ici la fin de 2019.