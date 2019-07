Le Musée du Témiscouata lance son exposition «150 ans de Détour»

Le Musée du Témiscouata lance une nouvelle exposition pour souligner le 150e anniversaire de la paroisse de Notre-Dame-du-Lac, «150 ans de Détour», ce lundi 22 juillet à compter de 19 h. Les personnes qui le souhaitent peuvent également venir assister à l’évènement Jeannine rencontre Jean-Claude Massé - un passionné d’histoire, en formule 5 à 7, au BeauLieu culturel du Témiscouata.

Cette exposition a été réalisée par le comité du 150e de la paroisse de Notre-Dame-du-Lac, accompagné par la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata. L’exposition communautaire a été mise sur pied pour permettre à la population de raconter son histoire. On peut y observer l'évolution de Notre-Dame-du-Lac qui, d'un petit village avec des chemins non pavés et des trottoirs de bois, est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Une quarantaine de photographies, des dizaines de textes et une foule innombrable de souvenirs attendent les visiteurs.

Pour l’occasion, la visite du Musée est gratuite pour les personnes ayant un objet promotionnel des festivités du 150e pour l’été 2019. Le Musée est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 13h à 19h pour la période estivale et sur réservation pour le reste de l’année.