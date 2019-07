Parcours animé de fantômes dans le Vieux Rivière-du-Loup

Une nouvelle activité estivale au Manoir seigneurial Fraser de Rivière-du-Loup est au programme cet été : un jeu de piste animé par des fantômes, à travers les rues du Vieux Rivière-du-Loup.

Cette activité permet la découverte du quartier patrimonial du Vieux Rivière-du-Loup de manière originale et a comme point de départ le Manoir, situé au 32, rue Fraser. Depuis jeudi dernier, les rues du Vieux Rivière-du-Loup sont animées par d’étranges personnages en soirée. Des participants sillonnent les rues et échangent avec des fantômes du quartier pour résoudre une disparition.

Les participants, regroupés en équipe dès leur arrivée au Manoir, sont informés de la situation suivante : par une belle soirée d’été de 1882, Alice Fraser, 12 ans, est disparue du Manoir. Sur son lit, une lettre a été laissée. À partir de cette lettre, les équipes doivent parcourir le quartier pour comprendre ce qui s’est passé. Caches d’indices à trouver, épreuves et interaction avec les fantômes sont au programme pour dénouer le mystère et retrouver Alice.

Cette activité convient aux familles. C'est un rendez-vous les 18 et 28 juillet, 1er et 8 aout à 20 h 30, au Manoir seigneurial Fraser. L’inscription obligatoire est obligatoire au [email protected] ou en composant le 418-867-3906. Cette activité est possible grâce à l’Entente de développement culturel.