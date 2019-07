Des prestations sur les pianos publics de Témiscouata-sur-le-Lac cet été

Diverses performances musicales se dérouleront cet été sur les deux pianos publics qui ont été installés dans la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Le premier est installé sur la rue Commerciale Nord, en face de l’Amarante – Épicerie écologique et il a été peint par l’artiste Catherine Soucy. Le deuxième est installé sur la terrasse du BeauLieu Culturel du Témiscouata et sera peint par l’artiste Gabrielle Gendron cet automne.

Les pianos publics sont ouverts à tous qui ont envie de pianoter. Le piano du quartier Notre-Dame-du-Lac est ouvert du lundi au vendredi, de 11 h à 19 h. Le piano du quartier Cabano est ouvert le dimanche et lundi de 10 h 30 à 19 h 30 et du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30.

Des performances gratuites auront lieu au courant de l’été sur les deux pianos. Le 13 juillet à 13 h 30, l’artiste Jazz Émie R. Roussel offrira une prestation musicale sur le piano du BeauLieu Culturel du Témiscouata. Laurence Allie et Léonie Dubé feront pour leur part une performance en duo le 27 juillet à 12 h 30 sur le piano du quartier Cabano.

Il y aura également une performance de Maxime Gauthier sur le piano de la rue Commerciale Nord lors de l’évènement provincial Les pianos publics au diapason, le 22 août, à 12 h 30.

Le 7 septembre, le public aura droit à une performance de l’artiste rimouskoise Élisabeth Christen sur le piano du BeauLieu Culturel du Témiscouata, à 13 h 30.

Le projet des pianos publics de Témiscouata-sur-le-Lac est réalisé par le BeauLieu Culturel du Témiscouata et l’École de musique du Témiscouata et est rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et le ministère de la Culture et des Communications.