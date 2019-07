Exposition de Voir à l’Est au Manoir seigneurial Fraser

Pour une quatrième année consécutive, le regroupement d’artistes Voir à l’Est participe à l’animation culturelle du Manoir seigneurial Fraser et occupe du 21 juin au 29 septembre ce lieu patrimonial par la présentation d’une exposition collective de 15 artistes sous le thème «Jardins extraordinaires»

Jardin de culture, d’agriculture et paysager, jardin inventé, imaginaire, jardin d’été, d’hiver, jardin intérieur, fenêtre jardin, jardin secret, jardin d’enfants, coté jardin… Autant de prétextes à cultiver la créativité pour une récolte de l’abondance.

Des réalisations variées seront présentées à l’intérieur et à l’extérieur du Manoir, dont des dessins, peintures, photographies et installations. Des productions artistiques participatives sont également au programme, le 3 aout avec Guillaume Dufour Morin, le 17 aout avec Jacques Thisdel, le 7 septembre avec Marie-J. Roy et le 28 septembre avec Pilar Macias. Lors de ces rencontres, les visiteurs sont invités à participer activement à la création d’œuvres, en compagnie des artistes.

L’accès aux expositions et aux activités de Voir à l’Est est gratuit. Voir à l’Est – art contemporain est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à produire des expositions et des évènements grand public en arts visuels.