Lancement de la saison estivale de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles

La saison touristique estivale de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles a débuté le 22 juin dernier. L’organisme présentera cette année une exposition de pièces données par des membres de la famille de Jeannine Martin intitulée «Collection et passion» et présentant des figurines de moines.

Il est possible de voir les artéfacts au «Jubé des Sœurs» de l’église. Trois piqueniques gratuits seront présentés dans le gazebo de l’église à midi : le 13 juillet avec une «Matinée à l’Anglaise», par les musiciens Sophie Poulin de Courval et Rino Bélanger, le 3 aout avec le groupe «l’Oumigmag», un ensemble de jazz et traditionnel. Pour terminer le 17 aout, le trio Jacques Poitras interprètera des standards connus du jazz.

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles est de retour avec une nouvelle équipe. La présidente Édith Montambeault sera assistée par la directrice générale Andrée Tremblay. Au tourisme, Suzanne Brazeau et Angélica se partagent la tâche et deux étudiantes accueilleront les visiteurs, soit Sarah Ouellet Valcourt, déjà en poste en 2018 et Mélissa Martel, qui proposeront les audio guides de la Corporation ainsi que les parcours. Le cout d’entrée comprend soit la visite de l’église ou le circuit patrimonial dans la ville de Trois-Pistoles ainsi que la capsule d’histoire fantastique sur les légendes entourant la construction de l’église. La Corporation a aussi participé au Chemin des navigateurs en hébergeant près de 60 pèlerins du 13 au 27 juin.